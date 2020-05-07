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"Суркіс – мій футбольний батько": екс-зірка Динамо мріє про повернення в київський клуб

7 травня 16:14 1649 Читать на русском
"Суркіс – мій футбольний батько": екс-зірка Динамо мріє про повернення в київський клуб
Оґнєн Вукоєвіч / ФК Динамо Київ

Екс-хавбек Динамо Оґнєн Вукоєвіч розповів про ставлення до Динамо і Україн в цілому.

"Загреб – моя перша команда і перше кохання. Але Київ дав мені у житті все. Я завжди кажу, що Ігор Михайлович – мій футбольний батько, і що Динамо Київ – команда мого життя.

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Україна – моя друга країна, а в Києві відчуваю себе, як в Загребі. Я пов'язую своє майбутнє з київським клубом, адже Динамо – це моє життя", – сказав Вукоєвіч у програмі DynamOnline.

Нагадаємо, Оґнєн виступав за Динамо з 2008 по 2015 роки. У травні 2019 року став головним тренером юнацької збірної своєї країни. Паралельно продовжує співпрацю з "біло-синіми" у якості скаута.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Ігор Суркіс
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