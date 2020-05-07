Вукоевич объяснил, почему Вербич не перешел в более именитый клуб

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич, который сейчас работает тренером-селекционером "бело-синих", поделился мыслями относительно полузащитника киевлян Беньямина Вербича.

"Я не могу сказать, что только я занимался этим переходом. Однако я видел большой потенциал в нем, позвонил агенту, позвонил Вербичу и просто объяснил, что такое Динамо, что означает этот клуб и насколько это важно для его карьеры. Кроме того я на 100% был уверен, что он усилит команду.

"Суркис называл его "собакой", – Вукоевич выделил экс-игрока Динамо, которого не хватает киевскому клубу

Я всегда говорил и говорю, что если в Динамо попадает балканский футболист, то он с первого дня может и должен усилить основной состав. Это молодым игрокам нужно время, а тем, кто выступает в Европе, кому 22-25 лет, как Вербичу свое время в Копенгагене, время не нужно было. Он с первого дня мог усилить Динамо, поскольку уже играл и в еврокубках, и в сборной.

Я знаю чемпионат Украины, требования Динамо и был уверен, что Вербич станет серьезным усилением. Сегодня сложно привлечь в чемпионат Украины хорошего балканского футболиста, который также имеет предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Думаю, если бы не травма Вербича, которая у него была до момента перехода в Динамо, у него были бы предложения от грандов. Убежден, что золотые годы Вербича еще впереди. Он – молодой, но опытный парень, который чувствует себя в Киеве как дома", – сказал Вукоевич в программе DynamOnline.

Напомним, Беньямин перешел в лагерь "бело-синих" в январе 2018 г. из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро