"Где Супряга? В запасе, тренируется, готовится. Ванат раззабивался, и я вижу, что сейчас Луческу больше как раз на него возлагает свои надежды, больше доверяет. Я думаю, что Супряге будет очень тяжело сейчас. Ванат раззабивался, он уже действительно незаменимый футболист основы, чувствует себя комфортно.

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Супряга растерял свое счастье. Очень давно он не играл, давно не забивал. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Супряга сейчас вернулся на тот уровень, который бы говорил о возможности претендовать на место в основе Динамо. Будем откровенны, есть серьезные проблемы. Серьезные проблемы с подходом к работе, с пониманием своего места в Динамо.

Жить прошлым не надо, стоит ежедневно доказывать, что ты лучше и прогрессируешь. Без этого нет ничего. Вы же слышали, что Луческу говорил после последнего матча против Руха? То, что он говорил о Гармаше, в принципе может касаться и Супряги, и еще нескольких футболистов Динамо. Так оно есть. Некоторые люди начинают снижать требования.

Когда-то в советском футболе был такой термин – "отчислили за понижение спортивных требований", "за понижение спортивных результатов", "за понижение требований к себе". Там же контрактов не было, нужно было как-то формулировать, когда футболиста отчисляли из команды. Вот если бы сейчас не было контрактов, то, думаю, что Супрягу бы отчислили из Динамо как раз за снижение требований к себе", – подытожил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, в сезоне 2022/23 Супряга не сыграл за Динамо ни одного официального матча. Соглашение чемпиона мира U-20 с киевским клубом рассчитано до лета 2026 года.

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