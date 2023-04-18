"Де Супряга? В запасі, тренується, готується. Ванат роззабивався, і я бачу, що зараз Луческу більше якраз на нього покладає свої надії, більше довіряє. Я думаю, що Супрязі буде дуже важко зараз. Ванат роззабивався, він вже дійсно незамінний футболіст основи, почувається комфортно.

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Супряга розгубив своє щастя. Дуже давно він не грав, давно не забивав. Я не знаю, що має статися, щоб Супряга зараз повернувся на той рівень, який би говорив про можливість претендувати на місце в основі Динамо. Будемо відверті, є серйозні проблеми. Серйозні проблеми з підходом до роботи, з розумінням свого місця в Динамо.

Жити минулим не треба, варто щоденно доводити, що ти кращий і прогресуєш. Без цього нічого немає. Ви ж чули, що Луческу говорив після останнього матчу проти Руха? Те, що він говорив про Гармаша, в принципі, може стосуватися і Супряги, і ще кількох футболістів Динамо. Воно так є. Деякі люди починають знижувати до себе вимоги.

Колись у радянському футболі був такий термін – "відрахували за зниження спортивних вимог, за зниження спортивних результатів, за зниження вимог до себе". Там же контрактів не було, треба було яксь формулювати, коли футболіста відраховували з команди. От якщо би зараз не було контрактів, то, думаю, що Супрягу би відрахували з Динамо якраз за зниження вимог до себе", – підсумував Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Супряга не зіграв за Динамо жодного офіційного матчу. Угода чемпіона світу U-20 з київським клубом розрахована до літа 2026-го.

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