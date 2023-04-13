У нападающего киевского Динамо Владислава Супряги снова все хорошо на личном фронте.

Слухи о новом романе динамовца появились еще раньше, но сейчас Супряга окончательно их развеял. Чемпион мира U-20 выложил в Instagram фотографию со своей возлюбленной.

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Избранницу 23-летнего футболиста зовут Марина Литвин. Уроженка Запорожской области является моделью, а в 2021 году принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", где стала победительницей в номинации "Мисс Земля".

Как известно, ранее Владислав состоял в отношениях с Дарьей Савиной, которая позже вышла замуж за защитника Шахтера Валерия Бондаря – партнера Супряги по чемпионской сборной Украины U-20.

К слову, в сезоне 2022/23 форвард еще не сыграл ни одного официального матча из-за серьезной травмы. Динамо, которое подписало Супрягу еще в 2018 году, занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.