Форвард Динамо Владислав Супряга попал в сферу интересов Торино, сообщает Tuttosport.

Супряга может перебраться в Дженоа – Динамо не устраивает предложенная сумма

"Быки" всерьез рассматривают возможность подписания 21-летнего украинского нападающего при условии, если команду покинут Андреа Белотти или Симоне Дзадза.

К слову, Динамо планирует выторговать за свою звезду не меньше 10 млн евро и, по информации СМИ, уже успело отказать Дженоа, который предлагал 7-8 млн евро.

Напомним, контракт Супряги с Динамо рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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