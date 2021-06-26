Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А, – итальянские СМИ
Охота представителей чемпионата Италии на нападающего "бело-синих" Владислав Супрягу набирает обороты.
Форвард Динамо Владислав Супряга попал в сферу интересов Торино, сообщает Tuttosport.
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"Быки" всерьез рассматривают возможность подписания 21-летнего украинского нападающего при условии, если команду покинут Андреа Белотти или Симоне Дзадза.
К слову, Динамо планирует выторговать за свою звезду не меньше 10 млн евро и, по информации СМИ, уже успело отказать Дженоа, который предлагал 7-8 млн евро.
Напомним, контракт Супряги с Динамо рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
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