Форвард Динамо Владислав Супряга еще не растерял все шансы перебраться в Серию А.

"Дженоа готова предложить Динамо за Супрягу сумму 7-8 млн евро максимум. Киевляне же хотят 10+ млн и, желательно, одним или двумя траншами. Другие предложения Динамо не устраивают.

Супряга выпал из списка интересов Болоньи

У Дженоа сейчас в приоритете покупка нападающего. Вторым номером в их списке был 18-летний поляк Александр Букса. Его можно купить дешевле, и, фактически, этот трансфер уже состоялся.

Вопрос только в том, захочет ли президент Дженоа покупать к уже имеющемуся Буксе футболиста не из стран ЕС, который к тому же еще и старше. Супряга вроде бы и более готов, но стоит немалых денег", – сообщил журналист программы ТаТоТаке.

В прошлом сезоне УПЛ 21-летний Супряга принял участие в 17 матчах, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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