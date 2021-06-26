Форвард Динамо Владислав Супряга потрапив у сферу інтересів Торіно, повідомляє Tuttosport.

Супряга може перебратись у Дженоа – Динамо не влаштовує запропонована сума

"Бики" всерйоз розглядають можливість підписання 21-річного українського нападника за умови, якщо команду покинуть Андреа Белотті або Сімоне Дзадза.

До слова, Динамо планує виторгувати за свого форварда не менше 10 млн євро і, за інформацією ЗМІ, вже встигло відмовити Дженоа, який пропонував 7-8 млн євро.

Нагадаємо, контракт Супряги з Динамо розрахований до грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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