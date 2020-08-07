Супряга в Серию А: агент нападающего Динамо озвучил решение футболиста относительно своего будущего

"Серия А – это мечта многих ребят, причем, не только украинских, которые помнят фантастическую карьеру Шевченко в Милане. О Владиславе распространяется много слухов: многие клубы, не только итальянские, наблюдают за ним и отправляют своих скаутов. Мы имели дело с двумя командами, но Болонья не одна из них.

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Цена? Она немаленькая: нужно заплатить как минимум 13-15 млн евро, но это логично, если подумать, сколько голов он забил. Если бы Супряга был португальцем, испанцем или бразильцем, то стоил бы все 30 млн евро...

Мы работаем над тем, чтобы сделать его еще лучше, и он забивает все больше и больше. Я не знаю, кто делает это за нашей спиной, но 90% слуов – ложь. Мы поговорили с Владиславом и решили провести еще год в Украине, ведь в Динамо приехал Луческу. Его опыт и авторитет могут помочь Супряге прогрессировать до того, как он совершит переезд в Европу. Это наша стратегия, но никогда не знаешь, что произойдет в этой жизни", – цитирует Пироженко Сalciomercato.it.

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