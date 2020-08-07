Супряга в Серію А: агент нападника Динамо озвучив рішення футболіста щодо свого майбутнього

"Серія А – це мрія багатьох хлопців, причому, не тільки українських, які пам'ятають фантастичну кар'єру Шевченка в Мілані. Про Владислава шириться багато чуток: багато клубів, не тільки італійські, спостерігають за ним і відправляють своїх скаутів. Ми мали справу з двома командами, але Болонья не одна з них.

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Ціна? Вона немаленька: потрібно заплатити як мінімум 13-15 млн євро, але це логічно, якщо подумати, скільки голів він забив. Якби Супряга був португальцем, іспанцем або бразильцем, то коштував би всі 30 млн євро...

Ми працюємо над тим, щоб зробити його ще кращим, і він забиває все більше і більше. Я не знаю, хто робить це за нашою спиною, але 90% чуток – брехня. Ми поговорили з Владиславом і вирішили провести ще рік в Україні, адже в Динамо приїхав Луческу. Його досвід і авторитет можуть допомогти Супрязі прогресувати до того, як він здійснить переїзд до Європи. Це наша стратегія, але ніколи не знаєш, що станеться в цьому житті", – цитує Піроженка Сalciomercato.it.

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