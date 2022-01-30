Сампдория несколько трансферных окон пыталась подписать 21-летнего украинца, и только этой зимой генуэзцам удалось добиться успеха.

Игнатенко официально перешел в Бордо

Супряга уже прошел медосмотр для своего нового клуба, сообщает Джанлука Ди Марцио. Все тесты форвард Динамо сдавал в Киеве. Осталось только подписать документы и официально объявить о трансфере.

Сампдория арендует Супрягу на 18 месяцев и сможет выкупить игрока у Динамо за 7,5 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий лишь 5 раз выходил на поле в матчах за киевлян, не отличившись результативными действиями.

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