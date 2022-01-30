Сампдорія кілька трансферних вікон намагалася підписати 21-річного українця, і лише цієї зими генуезцям вдалося досягти успіху.

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Супряга вже пройшов медогляд для свого нового клубу, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Усі тести форвард Динамо здавав у Києві. Залишилося лише підписати документи та офіційно оголосити про трансфер.

Сампдорія орендує Супрягу на 18 місяців та зможе викупити гравця у Динамо за 7,5 млн євро. У нинішньому сезоні нападник лише 5 разів виходив на поле у матчах за киян, не відзначившись результативними діями.

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