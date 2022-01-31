"Сампдория следила за Владом, наверное, уже не первый год. Они были близки прошлым летом к подписанию Влада, но не сложилось. Они после определенных раздумий вернулись к нему. Теперь все произошло. Влад обязан быть успешным в Сампдории. Они собирали много информации у Луиджи Ночентини, который тренирова СК Днепр-1. Они много спрашивали о том, как он его тренировал, как при нем Влад прогрессировал, на что они при нем делали акцент.

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Я думаю, что Сампдория полностью владеет информацией о том, что делать с этим футболистом, как развить его самые лучшие качества. Думаю, что это будет интересно для него и для нас, потому что все нужно будет делать быстро и качественно, чтобы оправдать надежды Сампдории, чтобы она продлила аренду, а через некоторое время – сделала полноценный трансфер", – поделился Пироженко в комментарии Футбол News.

Добавим, что Супряга перебрался в Сампдорию на правах аренды с правом выкупа. Ночентини работал не только в тренерском штабе СК Днепр-1, но и помогал Андрею Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

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