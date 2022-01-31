"Сампдорія стежила за Владом, мабуть, уже не перший рік. Вони були близькі минулого літа до підписання Влада, але не склалося. Вони після певних роздумів повернулися до нього. Нині все відбулося. Влад має бути успішним у Сампдорії. Вони збирали багато інформації у Луїджі Ночентіні, який тренував СК Дніпро-1. Вони багато запитували про те, як він його тренував, як за нього Влад прогресував, на що вони при ньому робили акцент.

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Я думаю, що Сампдорія повністю володіє інформацією про те, що робити з цим футболістом, як розвинути його найкращі якості. Гадаю, що це буде цікаво для нього і для нас, тому що все треба буде робити швидко та якісно, ​​щоб виправдати надії Сампдорії, щоб вона продовжила оренду, а через певний час – зробила повноцінний трансфер", – поділився Піроженко у коментарі Футбол News.

Додамо, що Супряга перебрався до Сампдорії на правах оренди з правом викупу. Ночентіні ж працював не лише у тренерському штабі СК Дніпро-1, але й допомагав Андрію Шевченку в збірній України та Дженоа.

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