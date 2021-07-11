Потенциальный трансфер Владислава Супряги в Серию А снова находится на грани срыва.

Представители Дженоа приостановили диалог с Динамо о переходе Владислава Супряги, сообщает Tribuna.

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Переговоры находятся в тупике из-за финансовых разногласий. Киевляне хотят сразу получить большую часть денег за форварда, а итальянцев привлекает вариант с рассрочкой на несколько лет или аренда с обязательным выкупом. На данный момент трансфер Владислава выглядит маловероятным, но Дженоа пока не отказывается полностью от украинца. Правда, генуэзцы уже нашли альтернативный вариант в лице Сэма Ламмерса из Аталанты.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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