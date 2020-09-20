"По Супряге сложные переговоры, как и все, что происходит в посткоронавирусний период. Пандемия оказала сильное влияние на баланс клуба. Доходы от ТВ-прав не оправдались.

Луческу готов отпустить Супрягу в Болонью при одном условии, – СМИ

За последние 5 лет мы инвестировали в клуб 110 млн евро. Это за время после возвращения в Серию А. Мы ищем талантливых футболистов соответствующего возраста, чтобы достичь успехов в Серии А, учитывая финансовые ограничения, которые имеем. Если переход упряжи будет в пределах этих ограничений – мы его подпишем", – поделился Фенуччи в комментарии TuttoBolognaWeb.

Напомним, Супряга не против такого перехода, однако переговоры с итальянцами продолжаются. В сезоне 2019/20 Владислав выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов.

Динамо дожало Львов благодаря Шапаренко в очень нервном матче с удалением и скандалом между тренерами