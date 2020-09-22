"Ми не можемо підписати гравця, який здатний перетворити команду відразу, тому ми вирішили зосередитися на молодих і перспективних гравцях.

Супряга в Болонью: гендиректор італійців назвав умову для трансферу форварда Динамо

Супряга – це той футболіст, на якого ми дивимося. Йому потрібно дати час для зростання, і ми знаємо, що неминучі злети і падіння, але у нього великий потенціал", – цитує Міхайловіча видання Football-Italia.

Нагадаємо, між Болоньєю та Динамо тривають переговори щодо трансферу 20-річного нападника. Кияни відхилили пропозицію італійців щодо оренди Владислава з правом викупу за 10 млн євро – "біло-сині" прагнуть отримати не менше 15 млн.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 нападник виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. У поточному чемпіонаті Владислав зіграв у всіх трьох поєдинках УПЛ і забив 2 голи (Олімпіку та Львову).

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