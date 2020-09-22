Супряга в Болонью: Міхайловіч підтвердив зацікавлення у послугах українця
Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч прокоментував інформацію щодо інтересу клубу до форварда київського Динамо Владислава Супряги.
"Ми не можемо підписати гравця, який здатний перетворити команду відразу, тому ми вирішили зосередитися на молодих і перспективних гравцях.
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Супряга – це той футболіст, на якого ми дивимося. Йому потрібно дати час для зростання, і ми знаємо, що неминучі злети і падіння, але у нього великий потенціал", – цитує Міхайловіча видання Football-Italia.
Нагадаємо, між Болоньєю та Динамо тривають переговори щодо трансферу 20-річного нападника. Кияни відхилили пропозицію італійців щодо оренди Владислава з правом викупу за 10 млн євро – "біло-сині" прагнуть отримати не менше 15 млн.
Нагадаємо, у сезоні 2019/20 нападник виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. У поточному чемпіонаті Владислав зіграв у всіх трьох поєдинках УПЛ і забив 2 голи (Олімпіку та Львову).
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