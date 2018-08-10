Супряга: У меня была мечта играть за Динамо

Новичок Динамо Владислав Супряга поделился эмоциями после подписания 5-летнего контракта с киевским клубом.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Динамо, я очень рад быть здесь. Для меня будет большой честью играть за такой великий клуб. Переговоры о моем переходе начались уже после выступлений на чемпионате Европы (U-19), который проходил в Финляндии.

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Выбрал именно столичный клуб, потому что у меня была мечта сыграть за Динамо. У меня здесь, а также в сборной много друзей, они поздравили меня с переходом, сказали, что это правильное решение, что я здесь буду быстрее прогрессировать.

Больше всего общаюсь с молодыми игроками – Цитаишвили, Миколенко, Поповым, Булецой и другими ребятами.

Хотелось бы завоевать место в стартовом составе Динамо и вместе с командой выигрывать трофеи", – рассказал Супряга в комментарии пресс-службе Динамо.

Напомним, сегодня 18-летний форвард стал футболистом "бело-синих".

По информации СМИ, киевляне заплатили за Супрягу 6 млн евро.