Суркис прокомментировал переход Супряги в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал трансфер форварда СК Днепр-1 Владислава Супряги в столичный клуб.

"Мы вели переговоры, наконец они завершились успехом. Я, человек, который работает в футболе в течение 25 лет, так же, как многие специалисты, также считаю, что у Владислава есть огромная перспектива и большое будущее в нашей команде. Мы подписали пятилетний контракт, с чем я его и поздравляю. Желаю ему проявить все свои лучшие качества, которые у него, несомненно, есть.

Влад – молодой парень, и, конечно, ему есть над чем работать, он это прекрасно понимает. В ближайшее время он залечит травму, которую получил еще на юношеском чемпионате Европы, где его команда, считаю, выступила достойно. К сожалению, последний матч получился провальным, ведь играть через два дня на третий на искусственных полях в таком возрасте трудно.

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Мы давно "вели" Супрягу, и я рад, что нам удалось осуществить этот трансфер. Радостно принимаем его в нашу динамовскую семью.

Я впервые увидел его еще два года назад, когда он дебютировал за СК Днепр-1. Мне понравились его неординарные, как для этого возраста, скоростные качества, которые он демонстрирует на поле, и хорошее видение ворот соперника.

Тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем этот трансфер не только одобрил, но и просил, чтобы при возможности он был завершен. Было очень трудно договориться, несмотря на хорошие добрые отношения с днепрянами. Но в конце концов нам это удалось, и благодаря самому игроку, который хотел перейти в Динамо, понимая, что это ступенька выше, клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, завоевания золотых медалей чемпионата и Кубка страны. Он здесь будет быстрее прогрессировать.

Вопрос о том, чтобы подписать контракт на 2-3 года, не стоял. Я благодарен Владиславу, что он заключил с нами договор на пять лет, мне это импонирует. Надеюсь, он составит конкуренцию и станет тем футболистом, который поможет Динамо течение этих пяти лет.

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Супрягой действительно интересовались несколько европейских клубов, которые выходили на руководство днепровского клуба.

Но мудрость Супряги и заключается в том, что уже в этом возрасте он понимает: чтобы выйти на новый качественный уровень, необязательно попадать в Европу. Украина – это и есть Европа. Наш чемпионат хотя и не совсем такой, как хотелось бы, но он не слабый, его смотрят, а Динамо играет на международной арене.

Если игрок попадет в клубы уровня Реала или Манчестер Сити, он не должен сидеть на скамейке запасных и быть вечно перспективным, а играть там. Иначе можно ождать и пять лет. Мы дадим Владиславу шанс, и он должен им воспользоваться", – цитирует президента Динамо пресс-служба "бело-синих".