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Супряга официально стал игроком Динамо

15:21 414 Читати українською
Супряга официально стал игроком Динамо
Владислав Супряга / ФК Динамо

Киевское Динамо оформило трансфер нападающего юношеской сборной Украины Владислава Супряги.

Экс-игрок СК Днепр-1 Владислав Супряга официально стал игроком киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с молодым нападающим подписан на 5 лет.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

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