Супряга: У мене була мрія грати за Динамо

Новачок Динамо Владислав Супряга поділився емоціями після підписання 5-річного контракту з київським клубом.

"Перш за все, хочу подякувати керівництву Динамо, я дуже радий бути тут. Для мене буде великою честю грати за такий великий клуб. Переговори про мій перехід розпочалися вже після виступів на чемпіонаті Європи (U-19), який проходив у Фінляндії.

Суркіс прокоментував перехід Супряги в Динамо

Обрав саме столичний клуб, тому що у мене була мрія зіграти за Динамо. У мене тут, а також у збірній багато друзів, вони привітали мене з переходом, сказали, що це правильне рішення, що я тут швидше прогресуватиму.

Найбільше спілкуюся з молодими гравцями – Цитаїшвілі, Миколенком, Поповим, Булецою та іншими хлопцями.

Хотілося би завоювати місце у стартовому складі Динамо та разом із командою вигравати трофеї", – розповів Супряга в коментарі прес-службі Динамо.

Нагадаємо, сьогодні 18-річний форвард став футболістом "біло-синіх".

За інформацією ЗМІ, кияни заплатили за Супрягу 6 млн євро.