Форвард Динамо Владислав Супряга уже вскоре сменит клубную прописку. Украинец попробует свои силы в Серии А.

Сампдория и Динамо заключили соглашение о трансфере 21-летнего нападающего. О переходе могут объявить уже сегодня, 16 августа, информирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

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"Блучеркьятти" арендуют Супрягу на один год, за что киевляне получат 1 млн евро. Итальянцы по завершении контракта смогут выкупить Владислава – это им обойдется в 7,5 млн. Также источник утверждает, что украинец не играл в спарринге Динамо против Интера (0:3), ведь "бело-синие" не хотели рисковать его здоровьем из-за грядущего трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл.

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