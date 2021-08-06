21-летний игрок "бело-синих" еще около недели будет проходить реабилитацию после травмы приводящей мышцы. Скорее всего, именно для этого Супряга отправился в Бельгию.

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Владислав не терял зря время и в городе Антверпен встретился со звездой Наполи и сборной Бельгии Дрисом Мертенсом. "Было приятно познакомиться", – написал динамовец в своем Instagram.

Напомним, в течение едва ли не всего лета украинца сватали в Дженоа, однако до конкретики дело не дошло. В прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

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