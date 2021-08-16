Сампдорія і Динамо уклали угоду щодо трансферу 21-річного нападника. Про перехід можуть оголосити вже сьогодні, 16 серпня, інформує Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Супряга зустрівся із зірковим представником Наполі – форвард Динамо похизувався світлиною

"Блучерк'ятті" орендують Супрягу на один рік, за що кияни отримають 1 мільйон євро. Італійці опісля зможуть викупити Владислава – це їм обійдеться в 7,5 мільйонів. Також джерело стверджує, що українець не грав у спарингу Динамо проти Інтера (0:3), адже "біло-сині" не хотіли ризикувати його здоров'ям через прийдешній трансфер.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери