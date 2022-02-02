Арендованный у Динамо нападающий прилетел в Геную и присоединился к своим новым партнерам по команде.

Сегодня, 2 февраля, 21-летний Владислав Супряга прибыл в расположение Сампдории. Украинский форвард проведет остаток сезона на правах аренды в генуэзской команде.

Супряга получил в Сампдории звездный номер с украинским следом

Нападающий в компании своего агента Ивана Пироженко приехал на клубную базу, где проведет первую тренировку с новыми партнерами, готовящимися к матчу чемпионата Италии против Сассуоло (6 февраля). Пока неизвестно, сможет ли Супряга принять участие в этой игре, ведь его трансфер еще не зарегистрирован Серией А.

Напомним, по завершении сезона 2021/22 "моряки" могут выкупить чемпиона мира U-20. Соответствующая опция указана в арендном соглашении.

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