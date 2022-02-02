Орендований у Динамо нападник прилетів до Генуї і приєднався до своїх нових партнерів по команді.

Сьогодні, 2 лютого, 21-річний Владислав Супряга прибув у розташування Сампдорії. Український форвард проведе залишок сезону на правах оренди в генуезькій команді.

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Нападник у компанії свого агента Івана Піроженка приїхав на клубну базу, де проведе перше тренування з новими партнерами, які готуються до матчу чемпіонату Італії проти Сассуоло (6 лютого). Поки невідомо, чи Супряга зможе взяти участь у цій грі, адже його трансфер наразі не зареєстрований Серією А.

Нагадаємо, по завершенні сезону 2021/22 "моряки" можуть викупити чемпіона світу U-20. Відповідна опція вказана в орендній угоді.

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