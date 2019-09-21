Супряга премьерным дублем установил интересное достижение в УПЛ

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга вписал свою фамилию в историю чемпионата Украины.

Дубль Владислава Супряги принес три очка СК Днепр-1 в матче 8-го тура УПЛ против Карпат (2:0).

Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Карпаты – 2:0

Такая результативность позволила 19-летнему нападающему стать первым украинцем 2000 года рождения, который отметился двумя голами в одном матче, сообщает sport.ua.

Установить, абсолютный рекорд УПЛ Владиславу помешал его сверстник – бразильский форвард Шахтера Тете, который ранее тоже отмечался дублем в чемпионате Украины.

Напомним, Супряга защищает цвета СК Днепр-1 на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо.

Отечественные игроки 1991-2000 г.р., которые первыми сделали дубль в чемпионатах Украины.

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