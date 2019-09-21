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Супряга прем'єрним дублем встановив цікаве досягнення в УПЛ

13:27 531 Читать на русском
Супряга прем'єрним дублем встановив цікаве досягнення в УПЛ
Владислав Супряга / Фото СК Дніпро-1

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга вписав своє прізвище в історію чемпіонату України.

27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга
 
27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга

Дубль Владислава Супряги приніс три очки СК Дніпро-1 в матчі 8-го туру УПЛ проти Карпат (2:0).

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

Така результативність дозволила 19-річному нападнику стати першим українцем 2000 року народження, який відзначився двома голами в одному матчі, повідомляє sport.ua.

Встановити, абсолютний рекорд УПЛ Владиславу завадив його одноліток – бразильский форвард Шахтаря Тете, який раніше теж відзначався дублем в чемпіонаті України.

Нагадаємо, Супряга захищає кольори СК Дніпро-1 на правах оренди, контракт гравця належить Динамо.

Вітчизняні гравці 1991-2000 р.н., які першими зробили дубль в чемпіонатах України.

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