"Это были Салернитана, Болонья, Сампдория, Торино и Труа. Где-то клубы повели себя не аккуратно. В частности, очень некрасиво поступила Сампдория. Они сделали предложение, Динамо на него согласилось, а утром итальянцы от него отказались. Все было близко, но нужны усилия от каких-то сторон. Официальное предложение делал Базель, но там стороны тоже не нашли общий язык через пару миллионов.

Супряга прооперирован – Динамо потеряло форварда до конца года

Швейцарцы правильно мыслили. Они хотели взять Супрягу в аренду на полтора года с правом выкупа. Если бы это получилось, для Влада это был бы спасательный круг. В Базеле не обращали внимания, что это игрок из постсоветского пространства с незнанием английского. Они были готовы дать ему год на адаптацию, а потом смотреть. Это был идеальный вариант, но не сошлись в ценнике.

Почему не вышло в Сампдории? Он не знал языка, не понимал наставлений тренера. Потом началась война, начали бомбить Одессу, отцу послали повестку. Когда ты 21-летний парень – сложно все осознать. И ключевой фактор: когда Супряга перешел в Сампдорию, команда боролась за выживание, и там не было места для экспериментов", – рассказал Пироженко в интервью ТаТоТаке.

"Ми переважали Динамо": колись він подавав м'ячі Сидорчуку, а зараз розпочав розгром рідного клубу