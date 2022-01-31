Нападающий Сампдории Владислав Супряга, права на которого принадлежат Динамо, остался признателен наставнику киевлян Мирчи Луческу.

После того, как о трансфере Супряги в Сампдорию наконец-то объявили, нападающий лично встретился с Мирчей Луческу, сообщает журналист Артем Франков в своем Telegram-канале.

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Владислав поблагодарил Мистера за доверие в киевском клубе. Добавим, что вторую часть сезона нападающий проведет в составе итальянской Сампдории, в которую перебрался на правах аренды с опцией выкупа.

В текущем сезоне 21-летний игрок окончательно потерял доверие Мирчи Луческу – всего 6 матчей и никакого результативного действия.

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