Супряга подякував Луческу за довіру в Динамо – зворушливе прощання
Нападник Сампдорії Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, залишився вдячний наставнику киян Мірчі Луческу.
Після того, як про трансфер Супряги до Сампдорії нарешті оголосили, нападник особисто зустрівся з Мірчею Луческу, повідомляє журналіст Артем Франков у своєму Telegram-каналі.
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Владислав подякував Містеру за довіру в київському клубі. Додамо, що другу частину сезону нападник проведе у складі італійської Сампдорії, до якої перебрався на правах оренди з опцією викупу.
У поточному сезоні 21-річний гравець остаточно втратив довіру Мірчі Луческу – всього 6 матчів і жодної результативної дії.
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