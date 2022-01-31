Нападник Сампдорії Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, залишився вдячний наставнику киян Мірчі Луческу.

Після того, як про трансфер Супряги до Сампдорії нарешті оголосили, нападник особисто зустрівся з Мірчею Луческу, повідомляє журналіст Артем Франков у своєму Telegram-каналі.

Динамо офіційно підтвердило оренду Супряги в Сампдорію

Владислав подякував Містеру за довіру в київському клубі. Додамо, що другу частину сезону нападник проведе у складі італійської Сампдорії, до якої перебрався на правах оренди з опцією викупу.

У поточному сезоні 21-річний гравець остаточно втратив довіру Мірчі Луческу – всього 6 матчів і жодної результативної дії.

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