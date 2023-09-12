Владислав Супряга сегодня (12 сентября) оказался в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ. Нападающий получил номер 21, хотя раньше носил 17 или 89.

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В свое время Супряга считался одним из самых перспективных игроков Украины, и Динамо пришлось приложить усилия, чтобы забрать его из СК Днепр-1. Однако проблемы со здоровьем поставили карьеру игрока под угрозу. Последний раз Супряга принимал участие в официальном матче более года назад (молодежная сборная), а за Динамо – вообще в октябре 2021-го.

Недавно фитнес-тренер Владислава сообщал о близком возвращении подопечного на поле. Нападающему всего 23 года, поэтому надежды на "ренессанс" остаются. Контракт Супряги с Динамо действует еще 3 года, цена за Transfermarkt составляет один миллион евро.

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