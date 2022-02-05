Форвард Динамо Владислав Супряга, который будет выступать на правах аренды за Сампдорию, рассказал о своем прощании с главным тренером и президентом киевского клуба.

"Мы с Луческу очень хорошо пообщались, попрощались и он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался (смеется – прим.).

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Он пожелал мне удачи и сказал, чтобы я трудился, что это для меня большой шаг. Сказал, чтобы я не упускал своего шанса. Я очень благодарен ему за все, что он сделал. Мы с ним много общались вне поля, он поддерживал меня. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему за это благодарен!

Игорь и Григорий Суркисы тоже пожелали мне удачи, сказали, чтобы в Италии у меня получилось все, как у Шевченко", – сказал Супряга в программе BurBuzz.

Напомним, Сампдория арендовала Супрягу у Динамо – итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца.

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