Александр Яковенко, представитель Владислава Супряги, рассказал о тонкостях соглашения своего подопечного с итальянцами.

"Срок соглашения Супряги с Сампдорией – полгода, плюс опция продления аренды еще на год, плюс опция выкупа. Согласно договору, зарплату Владиславу будут платить частично Динамо, а частично – Сампдория.

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Практически месяц вел переговоры по Владу Базель, швейцарцы делали очень много предложений, однако, в итоге, Сампдория смогла их перебить", – сказал Яковенко в программе BurBuzz.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо 6 матчей, однако результативными действиями не отмечался. Сампдория после 23-х туров расположилась в турнирной таблице Серии А на 16-й строчке. Дебютировать за новый клуб украинец сможет уже в воскресенье, 6 февраля, в матче против Сассуоло.

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