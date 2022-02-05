Форвард Динамо Владислав Супряга, який виступатиме на правах оренди за Сампдорію, розповів про своє прощання з головним тренером та президентом київського клубу.

"Ми з Луческу дуже добре поспілкувалися, попрощалися, і він мені сказав, щоб я сюди більше не повертався!

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Він побажав мені удачі і сказав, щоб я трудився, що це великий крок для мене. Сказав, щоб я не втрачав свого шансу. Я дуже вдячний йому за все, що він зробив. Ми з ним багато спілкувалися за межами поля, він підтримував мене. Я виріс як гравець і особистість. Буду все життя йому за це вдячний!

Ігор та Григорій Суркіси теж побажали мені удачі, сказали, щоб в Італії у мене вийшло все, як у Шевченка", – сказав Супряга у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо – італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця.

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