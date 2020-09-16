Форвард Динамо Владислав Супряга и хавбек Шахтера Маркос Антонио попали в число 40 претендентов на престижную премию.

Игроки Динамо и Шахтера имеют очень серьезную конкуренцию – Санчо, Холанд, Дэвис, Фати и Гринвуд также попали в этот список.

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Интересно, что ранее среди претендентов были Георгий Цитаишвили и Тете, однако в обновленный рейтинг этих игроков Динамо и Шахтера уже не включили. Проголосовать за лучшего молодого футболиста по версии популярного издания Tuttosport можно по ссылке.

Отметим, что премия Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Предыдущим победителем стал форвард мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш.

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