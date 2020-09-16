Форвард Динамо Владислав Супряга та хавбек Шахтаря Маркос Антоніо потрапили до числа 40 претендентів на престижну премію.

Гравці Динамо та Шахтаря мають дуже серйозну конкуренцію – Санчо, Холанд, Девіс, Фаті та Грінвуд також потрапили до цього списку.

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Цікаво, що раніше серед претендентів були Георгій Цітаішвілі та Тете, однак в оновленому рейтингу цих гравців Динамо та Шахтаря вже не включили. Проголосувати за найкращого молодого футболіста за версією популярного видання Tuttosport можна за посиланням.

Зазначимо, що премія Golden Boy вручається найкращому молодому гравцю до 21 року. Попереднім переможцем став форвард мадридського Атлетіко та збірної Португалії Жоау Феліш.

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