"Михайлович не звонил Супряге, Владислав не соглашался на переход. Переговоры ведутся, предложение есть. Готова ли Болонья дать больше десяти млн евро? У клуба сейчас ограниченые финансовые возможности, Sky еще не сделал все выплаты за прошлый сезон, и в целом ситуация с телеправами очень неопределенная. Нет гарантий по бюджету. Поэтому уверен, что Болонья не будет платить больше 10 млн евро.

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Я знаю, что говорят, будто Динамо не продаст Супрягу до Евро. Но есть разные формулы соглашения, к тому же я никогда не видел игрока, о котором говорили, что он не продается, но которого на самом деле нельзя было купить.

Интерес других клубов? Это точно не Торино – я говорил с их спортивным директором, их бюджет не позволяет оформить такое соглашение. Информация о Торино – чушь от посредника, который хотел себя прорекламировать. С представителями Милана я общался лично, им нравится Супряга. Но клуб следит за множеством футболистов", – приводит слова Лиматолы телеграм-канал Джанлука Лападула.

Напомним, в сезоне 2019/20 Супряга выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов. Потенциальная сумма трансфера талантливого форварда составляет около 15 млн евро.

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