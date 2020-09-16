"Спасибо, Мирча! Ты – крутой!": худший в Динамо, нервы Суркиса и призрак предшественников в победе над АЗ
"Футбол 24" собрал комментарии экспертов относительно матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – АЗ (2:0).
Голы Жерсона и Шапаренко позволили Динамо всухую преодолеть АЗ. Очередная тактическая победа Луческу. К желанному групповому этапу ЛЧ осталось сделать последний, решающий шаг.
Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча
Блогосфера уже не сдерживается от положительных комментариев в адрес румынского специалиста. От замешательства, неприятия и откровенного хейта, похоже, не осталось и следа.
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Журналист и инсайдер ТК Футбол Игорь Бурбас отмечает уровень организации в игре Динамо и осторожно мечтает о двух украинских клубах в ЛЧ.
Эксперт ТК Футбол, экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко: результат – главное.
Положительные эмоции и у Вячеслава Заховайло нашего эксперта и менеджера из Чехии.
Скаут Алекс Великих отмечает интересное достижение Динамо во вчерашнем матче.
Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко называет единого разочаровавшего динамовца, восхваляет Луческу и с ужасом думает, как в такой тяжелой кадровой ситуации сыграли бы предшественники румынского тренера.
Комментатор ТК Футбол Андрей Столярчук предполагает, как будет играть Динамо в групповом этапе ЛЧ...
Блогер Михаил Смоловой напоминает, что последним, кто выводил Динамо в групповой раунд ЛЧ через квалификацию, был Юрий Семин. Здесь мы переходим к юмористической части обзора.
Официальный твиттер херсонского Кристалла пошутил над комментаторами матча.
Ну и как без Брутального футбола? АЗ в воображении админов известного паблика выглядел вот так.
Красноречивые эмоции президента Динамо в VIP-ложе Олимпийского.
Что ж, настала очередь Гента. Десна при этом иронически улыбается.
Динамо – АЗ: Алкмар попался в сети Луческу – Шапаренко и Жерсон завели, героизм принес битву за ЛЧ с экс-динамовцами