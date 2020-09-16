Голы Жерсона и Шапаренко позволили Динамо всухую преодолеть АЗ. Очередная тактическая победа Луческу. К желанному групповому этапу ЛЧ осталось сделать последний, решающий шаг.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Блогосфера уже не сдерживается от положительных комментариев в адрес румынского специалиста. От замешательства, неприятия и откровенного хейта, похоже, не осталось и следа.

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Журналист и инсайдер ТК Футбол Игорь Бурбас отмечает уровень организации в игре Динамо и осторожно мечтает о двух украинских клубах в ЛЧ.

Эксперт ТК Футбол, экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко: результат – главное.

Положительные эмоции и у Вячеслава Заховайло нашего эксперта и менеджера из Чехии.

Скаут Алекс Великих отмечает интересное достижение Динамо во вчерашнем матче.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко называет единого разочаровавшего динамовца, восхваляет Луческу и с ужасом думает, как в такой тяжелой кадровой ситуации сыграли бы предшественники румынского тренера.

Комментатор ТК Футбол Андрей Столярчук предполагает, как будет играть Динамо в групповом этапе ЛЧ...

Блогер Михаил Смоловой напоминает, что последним, кто выводил Динамо в групповой раунд ЛЧ через квалификацию, был Юрий Семин. Здесь мы переходим к юмористической части обзора.

Официальный твиттер херсонского Кристалла пошутил над комментаторами матча.

Ну и как без Брутального футбола? АЗ в воображении админов известного паблика выглядел вот так.

Красноречивые эмоции президента Динамо в VIP-ложе Олимпийского.

Что ж, настала очередь Гента. Десна при этом иронически улыбается.

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Динамо – АЗ: Алкмар попался в сети Луческу – Шапаренко и Жерсон завели, героизм принес битву за ЛЧ с экс-динамовцами