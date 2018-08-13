Хацкевич: У Супряги большое будущее, он знает традиции Динамо и стремился сюда попасть

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что новичок команды Владислав Супряга имеет большое футбольное будущее.

"Упряжке уделяется много внимания. И не потому, что он перешел в Динамо, а потому, что он уже достаточно длительное время показывает хороший уровень футбола, в частности, на юношеском чемпионате Европы. Мы тоже за ним следили.

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У него большое будущее. Парень он достаточно грамотный, умный, у него есть сильные качества. Если начну их перечислять, то он может даже сам о них не знает. А главное, что они есть. Нам нужно будет эти качества и раскрыть, и приумножить, чтобы он был полезным команде. Традиции Динамо он знает, он сюда стремился – он сюда попал.

У него сейчас есть микроповреждения, он работает по индивидуальной программе с нашим тренером по физподготовке. Здоровье футболиста стоит на первом месте. Как только он будет готов, мы будем использовать его уже и в тренировочном процессе, и в игровом цикле", – отметил Хацкевич во время презентации новичков Динамо в понедельник.

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