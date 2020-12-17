Обладатель Суперкубка Испании определится в январе 2021-го. В полуфиналах сыграют Реал Мадрид (чемпион), Барселона (вице-чемпион), Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао (финалисты Копа дель Рей 2019/20, который до сих пор не разыгран). Согласно регламенту, Реал и Барселона не могли встретиться в 1/2 финала.

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Результаты жеребьевки полуфиналов Суперкубка Испании:

Реал Сосьедад – Барселона

Реал Мадрид – Атлетик.

Все матчи должны были пройти в Саудовской Аравии, но из-за пандемии COVID-19 трофей разыграют в Испании. Полуфиналы состоятся 13 и 14 января, а решающий матч будет сыгран 17 числа.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский Реал, который в финале одолел Атлетико в серии пенальти (0:0, 4:1). Тот розыгрыш стал роковым для Эрнесто Вальверде – тогдашний наставник Барселоны был уволен после поражения от "матрасников" в полуфинале.

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