Володар Суперкубка Іспанії визначиться у січні 2021-го. У півфіналах зіграють Реал Мадрид (чемпіон), Барселона (віце-чемпіон), Реал Сосьєдад і Атлетік Більбао (фіналісти Копа дель Рей 2019/20, який досі не розіграний). Відповідно до регламенту, Реал і Барселона не могли зустрітися в 1/2 фіналу.

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Результати жеребкування півфіналів Суперкубка Іспанії:

Реал Сосьєдад – Барселона

Реал Мадрид – Атлетік.

Всі матчі мали пройти в Саудівській Аравії, але через пандемію COVID-19 трофей розіграють в Іспанії. Півфінали відбудуться 13 і 14 січня, а вирішальний матч буде зіграний 17 числа.

Чинним володарем Суперкубка Іспанії є мадридський Реал, який у фіналі здолав Атлетіко в серії пенальті (0:0, 4:1). Той розіграш став фатальним для Ернесто Вальверде – тодішній наставник Барселони був звільнений після поразки від "матрацників" у півфіналі.

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