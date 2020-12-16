Кубок Украины: известна дата жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер начинают борьбу
УАФ объявила дату жеребьевки следующей стадии Кубка Украины 2020/21.
Пары 1/4 финала определятся в ближайшую пятницу (18 декабря), сообщает официальный сайт УАФ. Церемония жеребьевки начнется в 16:00.
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К шести победителям 1/8 финала присоединятся два украинских гранда – Динамо и Шахтер. Киевляне является действующим обладателем Кубка, а "горняки" – чемпионом УПЛ. Напомним, в прошлом розыгрыше отечественные киты пересеклись на стадии 1/8 финала, и победу одержало Динамо.
Поединки 1/4 финала Кубка Украины запланированы на 3 марта 2021 года. Финал турнира состоится 12 мая, хозяин – городской стадион Тернополя.
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