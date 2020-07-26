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Суонси минимально одолел Брентфорд в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

22:37 - Читати українською
Суонси минимально одолел Брентфорд в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ
Андре Айю только что забил "пчелам" / твиттер Суонси

В первом полуфинальном поединке плей-офф за место в английской Премьер-лиге Суонси на своем поле переиграл Брентфорд. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионшип, плей-офф за выход в АПЛ, 1/2 финала

Суонси – Брентфорд – 1:0

Гол: Андре Айю, 82

Нереализованный пенальти: Андре Айю, 64 (вратарь)

Удаление: Генри 66 (Б, прямая красная карточка)

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В первом полуфинальном матче за выход в Премьер-лигу сошлись третья и шестая команды Чемпионшипа. Важность поединка заставила Суонси и Брентфорд играть активно с первых минут. Как следствие, и хозяева, и гости пытались отвечать атакой на каждый выпад соперника. Такой подход, однако, не привел к большому количеству забитых мячей.

Изменить эту ситуацию после перерыва могли "лебеди". На 64-й минуте Суонси получил право на одиннадцатиметровый, когда арендованного у Ливерпуля молодого форварда Брюстера "пчелы" сбили в собственной штрафной. Однако, кипер Брентфорда Райя выиграл ментальную дуэль у Андре Айю и парировал удар по центру с отметки.

Тем не менее, шансы гостей на положительный результат серьезно пошатнул Рико Генри. На 66-й защитник пошел в грязный подкат, чтобы прервать контратаку Суонси, и ушел отдыхать досрочно. Хозяева увеличили свое давление на ворота Брентфорда, однако гости героически отбивались. Но перед роскошной комбинацией "лебедей" на 82-й минуте не устояли: Айю, Галлахер и Фултон показали мастер-класс, завершившийся голом Айю.

Несмотря на пребывание в меньшинстве, гости попытались отыграться. Однако, впереди Брентфорду не повезло. Но минимальное поражение на выезде оставляет "пчелам" неплохие шансы на решающий матч за выход в АПЛ. Ответный матч сыграют на Гриффин Парк уже 29 июля.

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