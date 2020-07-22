Вест Бромвич вернулся в АПЛ, известны участники плей-офф, команда легенды Динамо вылетела – Чемпионшип 2019/20 завершен

Состоялись матчи заключительного 46-го тура Чемпионшипа. По его итогам Вест Бромвич оформил повышение в классе, присоединившись к Лидсу.

Чемпионшип 2019/20, 46-й тур

Вест Бромвич – Куинз Парк Рейнджерс – 2:2

Голы: Диангана, 44, Робинсон, 50 – Меннинг, 34, Эзе, 61

Брентфорд – Барнсли – 1:2

Голы: Да Силва, 73 – Стайлс, 41, Одуор, 87

Уиган – Фулхэм – 1:1

Голы: Мур, 32 – Кебано, 50

Перед последним туром Чемпионшипа только Лидс обеспечил себе прямую путевку в АПЛ. Фаворитом на второе место считался Вест Бромвич, который принимал немотивированный Куинз Парк Рейнджерс. Подопечные Славена Билича пропустили первыми, но ответили двумя точными ударами. Гости сумели восстановить статус-кво, но, к счастью Вест Бромвича, Брэнтфорд не сумел обыграть Барнсли в параллельном матче. Правда, гостям эта победа не помогла избежать вылета.

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Фулхэм тоже упустил свой шанс, расписав мировую с Уиганом. "Дачники" попытаются пробиться в АПЛ через плей-офф. Лидс уже в статусе чемпиона разгромил Чарльтон – 4:0. Команда Бьелсы, как и Вест Бромвич, будет играть в АПЛ 2020/21. Третью путевку в плей-офф разыграют Брентфорд, Фулхэм, Кардифф и Суонси.

Халл Сити, Чарльтон и Барнсли вылетели в Лигу 1. Заметим, что в структуре Чарльтона работает знаменитый экс-защитник Динамо Сергей Балтача.

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