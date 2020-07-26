Суонсі мінімально здолав Брентфорд у першому півфіналі плей-офф за вихід в АПЛ

У першому півфінальному поєдинку плей-офф за місце в англійській Прем'єр-лізі Суонсі на власному полі переграв Брентфорд. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіоншип, плей-офф за вихід в АПЛ, 1/2 фіналу

Суонсі – Брентфорд – 1:0

Гол: Андре Айю, 82

Нереалізований пенальті: Андре Айю, 64 (воротар)

Вилучення: Генрі, 66 (Б, пряма червона картка)

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У першому півфінальному матчі за вихід до Прем'єр-ліги зійшлися третя і шоста команди Чемпіоншипа. Важливість поєдинку змусила Суонсі та Брентфорд грати активно з перших хвилин. Як наслідок, і господарі, і гості намагалися відповідати атакою на кожен випад суперника. Такий підхід, однак, не призвів до великої кількості забитих м'ячів.

Змінити цю ситуацію після перерви могли "лебеді". На 64-й хвилині Суонсі отримав право на одинадцятиметровий, коли орендованого в Ліверпуля молодого форварда Брюстера "бджоли" збили у власному штрафному. Проте, кіпер Брентфорда Рая виграв ментальну дуель в Андре Айю і парирував удар по центру з позначки.

Тим не менше, шанси гостей на позитивний результат серйозно похитнув Ріко Генрі. На 66-й оборонець пішов у брудний підкат, щоб перервати контратаку Суонсі, та пішов відпочивати достроково. Господарі збільшили свій тиск на ворота Брентфорда, проте гості героїчно відбивались. Та перед розкішною комбінацією "лебедів" на 82-й хвилині не встояли: Айю, Галлахер і Фултон показали майстер-клас, який завершився голом Айю.

Попри перебування у меншості, гості спробували відігратися. Однак, попереду Брентфорду не пощастило. Та мінімальна поразка на виїзді залишає "бджолам" непогані шанси на вирішальний матч за вихід в АПЛ. Матч-відповідь зіграють на Гріффін Парк уже 29 липня.

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