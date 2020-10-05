"Если Марсьяля удалили, то Ламела должен был уйти следом за ним. Он поднимает руки, провоцирует, толкается, а затем падает от легкого удара в ответ.

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Это жалко и очень по-латиноамерикански. Если уходит один, то и второй должен уйти. Это жалко. Разве у англичан так принято? Мы, британцы, делаем это по-другому. Я работал в латинских странах и знаю, как они видят эту игру. Ламела будет хорошо спать сегодня вечером, думая, что сделал большую работу для своей команды. Мы не такие", – Goal цитирует слова Сунеcса с эфира Sky Sports.

Впрочем, далеко не каждый одобрил эмоциональность легенды Ливерпуля. Часть зрителей Sky Sports возмутилась стереотипами Сунесса о латиноамериканцах, поэтому ведущий телеканала Дэйв Джонс был вынужден извиняться за 67-летнего шотландца в прямом эфире.

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