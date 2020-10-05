"Якщо Марсьяля вилучили, то Ламела повинен був піти слідом за ним. Він піднімає руки, провокує, штовхається, а потім падає від легкого удару у відповідь.

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Це жалюгідно і дуже по-латиноамериканськи. Якщо йде один, то і другий повинен піти. Це жалюгідно. Хіба в англійців так заведено? Ми, британці, робимо це по-іншому. Я працював у латинських країнах і знаю, як вони бачать цю гру. Ламела буде добре спати сьогодні ввечері, думаючи, що зробив велику роботу для своєї команди. Ми не такі", – Goal цитує слова Сунеcса з ефіру Sky Sports.

Втім, далеко не кожен схвалив емоційність легенди Ліверпуля. Частина глядачів Sky Sports обурилася стереотипами Сунесса про латиноамериканців, тому ведучий телеканалу Дейв Джонс був змушений перепрошувати за 67-річного шотландця у прямому ефірі.

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