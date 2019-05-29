Кучук – об игре против Сум: Нельзя допускать, чтобы происходили такие матчи

Главный тренер Руха Леонид Кучук прокомментировал разгромную победу над Сумами (10:1).

"Немного грустно, что такой матч был. Вообще не хочу о нем говорить. Вы сами понимаете почему. Перед игрой были звонки с федерации. Честно, я бы этот матч не играл, его нечего обсуждать.

Рух стал второй командой в истории, которая смогла забить десять и более мячей в матче Первой лиги

Хочется отряхнуться после такого, а братьям Баранцам и команде хочу сказать спасибо за вторую половину сезона.

Этот матч мы вынесем за рамки, как я его вынес за рамки своей карьеры. У нас на тренировке есть более интересные моменты, чем в этом матче. Нельзя допускать, чтобы играли такие матчи", – сказал Кучук на послематчевой пресс-конференции, передает YouTube-канал Руха.

Зеленский пропустил 8 голов в матче чемпионата Украины – один из них от Пороха