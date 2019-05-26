Рух стал второй командой в истории, которая смогла забить десять и более мячей в матче Первой лиги

Сверхуверенная победа Руха над Сумами стала исторической для чемпионата.

Клуб из Львовской области поиздевался над Сумами, забив им 10 мячей.

Это лишь второй случай, когда команда Первой лиги забивает 10+ мячей в одной игре, информирует UA-Футбол. Последний раз такое случалось в 1996-м году, когда Сталь на своем поле разгромила черкасский Днепр со счетом 11:0. Именно алчевцы удерживают рекорд самого большого разгрома в истории турнира.

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Всего в профессиональном футболе Украины (Д1, Д2, Д3, Кубок, Кубок второй лиги и Суперкубок) было шесть случаев, когда одна из команд забивала двузначное количество голов.

1995 (Д3). Прометей Каменское – Чайка Севастополь 0:11

1995 (Д2). Сталь Алчевск – Днепр Черкассы 11:0

2006 (Д3). Десна Чернигов – Боярка-2006 12:0

2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 1:13

2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 0:11

2019 (Д2). Рух Винники – Сумы 10:1

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Напомним, Рух закончил сезон 2018/2019 на 11-ой строчке, а Сумы на 14-ой.