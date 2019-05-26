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Рух стал второй командой в истории, которая смогла забить десять и более мячей в матче Первой лиги

07:30 162 Читати українською
Рух стал второй командой в истории, которая смогла забить десять и более мячей в матче Первой лиги
Тренер Руха Леонид Кучук / Фото пресс-службы клуба

Сверхуверенная победа Руха над Сумами стала исторической для чемпионата.

Клуб из Львовской области поиздевался над Сумами, забив им 10 мячей.

Это лишь второй случай, когда команда Первой лиги забивает 10+ мячей в одной игре, информирует UA-Футбол. Последний раз такое случалось в 1996-м году, когда Сталь на своем поле разгромила черкасский Днепр со счетом 11:0. Именно алчевцы удерживают рекорд самого большого разгрома в истории турнира.

Первая лига: Днепр-1 уверенно побеждает Николаев, Рух крушит Сумы, а Колос и Волынь добывают путевки в плей-офф

Всего в профессиональном футболе Украины (Д1, Д2, Д3, Кубок, Кубок второй лиги и Суперкубок) было шесть случаев, когда одна из команд забивала двузначное количество голов.

1995 (Д3). Прометей Каменское – Чайка Севастополь 0:11
1995 (Д2). Сталь Алчевск – Днепр Черкассы 11:0
2006 (Д3). Десна Чернигов – Боярка-2006 12:0
2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 1:13
2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 0:11
2019 (Д2). Рух Винники – Сумы 10:1

Фабри: У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле

Напомним, Рух закончил сезон 2018/2019 на 11-ой строчке, а Сумы на 14-ой.

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